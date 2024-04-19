Bakanlıktan Tokat'taki depremden etkilenenlere psikososyal destek

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla, psikososyal destek ekipleri depremin hissedildiği bölgelerde yurttaşlarla bir araya geldi.

AA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 10:40
Bakanlıktan Tokat'taki depremden etkilenenlere psikososyal destek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, gece boyunca Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki depremden etkilenen bölgelerde vatandaşlara psikososyal destek hizmeti verdi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla psikososyal destek ekipleri sahada görevlendirildi.

Özellikle depremin etkisinin fazla hissedildiği köylerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, vatandaşlarla bir araya geldi.

Oluşturulan 20'den fazla ekip görüşmeler yaparak psikososyal destek verdi, geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalanları kent merkezindeki misafirhanelere yönlendirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının psikososyal destek ekiplerinin çalışmalarını bugün de sürdüreceği belirtildi.


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