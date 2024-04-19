Son depremler! İzmir'de deprem mi oldu? 19 Nisan Cuma 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Nisan Cuma Perşembe 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 19 Nisan Cuma 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 09:31
Son depremler! İzmir'de deprem mi oldu? 19 Nisan Cuma 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Son dakika deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. AFAD, Kandilli son deprem bilgileri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 19 Nisan Cuma 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 19 Nisan Cuma 2024 Cuma günü meydana gelen depremler...

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizi’nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.02’de meydana gelen depremi 6,97 kilometre derinlikle yaşandı.

 

19 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.04.19 09:07:57-.-  3.3  3.3   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                      

2024.04.19 09:06:5-.-  2.2  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)               

2024.04.19 08:31:35-.-  1.9  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                      

2024.04.19 08:25:18  -.-  1.8  -.-   MARANKECILI-KOZAN (ADANA)                       

2024.04.19 08:13:15 -.-  1.7  -.-   UCKARAAGAC-AKDAGMADENI (YOZGAT)                 

2024.04.19 08:10:11 -.-  1.7  -.-   ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)                        

2024.04.19 07:45:35 -.-  2.2  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                      

2024.04.19 07:36:50  -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                         

2024.04.19 07:29:33  -.-  1.4  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                     

2024.04.19 07:19:51 -.-  3.5  3.4   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                     

2024.04.19 06:58:58 -.-  1.5  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)               

2024.04.19 06:56:19 -.-  2.2  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                     

2024.04.19 06:31:53  -.-  1.3  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                 

2024.04.19 06:11:38  -.-  1.7  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2024.04.19 06:06:25   -.-  1.6  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                      

2024.04.19 06:03:02 -.-  1.9  -.-   DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)                        

2024.04.19 05:50:24    -.-  1.8  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)               

2024.04.19 05:44:51  -.-  2.8  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                     

2024.04.19 05:41:22 -.-  2.7  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                     

2024.04.19 05:33:43   -.-  2.5  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                      

2024.04.19 05:26:03 -.-  1.4  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                     

2024.04.19 05:24:32   -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                      

2024.04.19 05:16:53   -.-  2.5  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)               

2024.04.19 05:01:47 -.-  3.6  3.8   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                     

2024.04.19 04:48:27  -.-  2.6  -.-   BAGISLAR-(BOLU)                                 

2024.04.19 04:22:00  -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                      

2024.04.19 04:21:46    -.-  1.7  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                     

2024.04.19 04:20:34  -.-  2.2  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)               

2024.04.19 04:16:18  -.-  1.2  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)          

2024.04.19 03:57:13  -.-  2.0  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                      

2024.04.19 03:56:01 -.-  2.4  -.-   OVAKOY-SILOPI (SIRNAK)                          

2024.04.19 03:46:03  -.-  1.7  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)               

2024.04.19 03:30:12    -.-  1.2  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)               

2024.04.19 03:26:12   -.-  2.7  -.-   DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                  

2024.04.19 03:23:19  -.-  2.0  -.-   OBALAR-KELKIT (GUMUSHANE)                       

2024.04.19 03:15:54    -.-  1.8  -.-   ARMUTCUK-YENICE (CANAKKALE)                     

2024.04.19 03:15:15   -.-  1.6  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                      

2024.04.19 03:05:26  -.-  1.2  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                     

2024.04.19 03:01:41   -.-  1.5  -.-   ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)                      

2024.04.19 02:58:27    -.-  1.4  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                      

2024.04.19 02:35:39  -.-  3.0  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)               

2024.04.19 02:34:39  -.-  1.9  -.-   ZAFERIYE-CIHANBEYLI (KONYA)                     

2024.04.19 02:32:15     -.-  1.7  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                     

2024.04.19 02:28:55     -.-  1.4  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                      

2024.04.19 02:22:05      -.-  2.0  -.-   ARMUTALAN-ZILE (TOKAT)                          

2024.04.19 02:20:39     -.-  1.2  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)               

2024.04.19 02:15:31     -.-  1.7  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                              

2024.04.19 02:11:35   -.-  1.0  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                 

2024.04.19 02:07:06  3  -.-  2.3  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

2024.04.19 01:59:18  -.-  2.0  -.-   KAVURGA-VIRANSEHIR (SANLIURFA)                  

2024.04.19 01:54:30   -.-  1.4  -.-   DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT)                     

2024.04.19 01:52:31   -.-  1.3  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                 

2024.04.19 01:49:40     -.-  3.2  3.2   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                 

2024.04.19 01:44:47     -.-  1.5  -.-   DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                   

2024.04.19 01:42:41   -.-  2.0  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                 

2024.04.19 01:42:22  -.-  2.2  -.-   KARAAGAC-HINIS (ERZURUM)                        

2024.04.19 01:34:33    -.-  1.3  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                     

2024.04.19 01:32:53     -.-  1.4  -.-   SULUSARAY (TOKAT)                               

2024.04.19 01:20:04    -.-  1.7  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                       

2024.04.19 01:18:24      -.-  1.4  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                       

2024.04.19 01:16:16     -.-  1.4  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                      

2024.04.19 00:58:01    -.-  1.2  -.-   KURUCAY-ZILE (TOKAT)                            

2024.04.19 00:57:29   -.-  1.4  -.-   KIZILOREN-GURUN (SIVAS)                         

2024.04.19 00:55:47  -.-  2.0  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                      

2024.04.19 00:42:16  -.-  2.2  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                      

2024.04.19 00:38:44  -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                         

2024.04.19 00:32:32    -.-  2.4  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)               

2024.04.19 00:30:34     -.-  2.5  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                     

2024.04.19 00:21:55      -.-  1.8  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                 

2024.04.19 00:16:29     -.-  3.3  3.3   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                  


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