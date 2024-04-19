Tokat’ta korkutucu depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı

Tokat’ta meydana gelen depremlerin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Drone ile havadan görüntülenen merkez üssünde hasarın boyutu gözler önüne serildi.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 07:58
Tokat’ta korkutucu depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
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Tokat’ta önceki gün meydana gelen 5,6’lık depremin ardından gün ağarınca hasarın boyutu netlik kazandı. Depremin merkez üssü olan Sulusaray ilçesi dron ile havadan görüntülendi.

Drone’un çektiği görüntülerde, depremin vurduğu bölgelerde binaların yıkıldığı, cami minarelerinin düştüğü, kayalarla kapanan yolların iş makineleri ile açıldığı görüldü.

Ekipler, hasar tespit çalışmalarına hızla devam ediyor ve zarar gören bölgelere yardım ulaştırılması için koordinasyon sağlanıyor.

Depremin etkisiyle oluşan hasarın tam boyutu ve zarar görenlerin durumuyla ilgili detaylı bilgilendirme yetkililer tarafından gün içerisinde yapması bekleniyor.

"AHIR DUVARI KOMPLE UÇTU"

Depremde ahırın duvarı yıkılan ve evinde çatlaklar olduğu için geceyi dışarda geçirmek zorunda kalan Tekke Mahallesi sakinlerinden Recep Göktepez, "Bir anda deprem oldu. Evin önünde oturuyordum kalkamadım. Sabaha kadar arabada bekledik. Ahır duvarı komple uçtu. Evde de çatlaklar olduğu için giremiyorum" dedi.


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