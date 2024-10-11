Bakanlıktan yeni ifşa: Bitkisel macunlardan 'Viagra'nın etken maddesi çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 2024 yılı taklit ve tağşiş listesine göre, cinsel performansı arttırmak iddiasıyla piyasaya sürülen bitkisel macun ve takviye edici gıdaların da yer aldığı 31 firmadan alınan 86 üründe Viagra’nın etken maddesi olan sildenafil tespit edildi.

Bakanlıktan yeni ifşa: Bitkisel macunlardan 'Viagra'nın etken maddesi çıktı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2024 - 17:28

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim'de başlattığı uygulama ile ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan markaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresi üzerinden anlık olarak halka duyurmaya başlamıştı. 

Bakanlığın açıkladığı listelere göre, vatandaşın sofralarına giren birçok üründe sahtekarlık olduğu ortaya çıkarken, kimi ürünlerde de uygunsuzluk tespit edilmişti.

MACUNLARDA SILDENAFIL TESPIT EDILDI

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; Bakanlığın yayınladığı listede yer alan ürünlerden biri de cinsel performansı arttırmak, ereksiyon sorunlarını gidermek iddiasıyla piyasa sürülen macun ve bitkisel karışımlar oldu.

Bu kapsamda, 31 firmadan alınan laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen aralarında bitkisel macun, gingseng macun, takviye edici gıda ve bitki tozu gibi 86 üründe penis sertleşmesi bozukluğuna karşı kullanılan Viagra’nın etken maddesi olan sildenafil tespit edildi.

DOKTORA SORMADAN KULLANMAK TEHLİKELİ

Tespit edilen etken maddesinin doktora danışarak kullanılması gerekiyor. 

Özellikle kalp hastalıkları veya tansiyon sorunları olan insanların bu etken maddeye sahip ilaçları ya da ürünleri kullanması, yaşamlarını riskli hale getirebilir. 


Etiketler: #viagra #macun

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