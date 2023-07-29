Bakanlıktan, zeytin tankında mide bulandıran görüntülere inceleme
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, bir kişinin zeytin tankının içine girerek zeytinleri sepetlediğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü ile ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, Manisa’da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan, bir kişinin yeşil zeytin tankının içine girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.
Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır.— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) July 29, 2023
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