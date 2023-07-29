Bakanlıktan, zeytin tankında mide bulandıran görüntülere inceleme

Yayınlanma: 29.07.2023 - 19:05

Güncelleme: 29.07.2023 - 19:05

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, Manisa’da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan, bir kişinin yeşil zeytin tankının içine girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.