Bakanlıktan, zeytin tankında mide bulandıran görüntülere inceleme

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, bir kişinin zeytin tankının içine girerek zeytinleri sepetlediğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü ile ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.

DHA
Yayınlanma: 29.07.2023 - 19:05
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, Manisa’da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan, bir kişinin yeşil zeytin tankının içine girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.


Zeytin tarım ve orman bakanlığı insan sağlığı

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