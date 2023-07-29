Süt banyosu sonrası zeytin... Mide bulandıran görüntüler

Bir zeytin üreticisinin çıplak halde zeytin tankının içine girip zeytinleri sepetlemesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2023 - 16:34
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Sosyal medya platformu TikTok'ta bir kişinin yeşil zeytin tankının içine girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu görüntüler büyük tepki topladı. 

Zeytin tankının içine çıplak giren kişinin görüntülerine sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı "İğrenç" yanıtı verdi. 

İlgili görüntülere ilişkin bir işlem yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan söz konusu görüntü akıllara Konya’da süt toplama merkezinde bulunan bir kazanda süt banyosu yaptığı suçlamasıyla 6 gün cezaevinde kalan kişiyi hatırlattı.


Zeytin Süt Banyosu tank

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