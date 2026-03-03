Bakırköy 12. Aile Mahkemesi’nden karar: İstismar sanığı babanın cenazeye katılımı engellendi

İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde cansız bedenleri bulunan Fatma Nur Çelik ile 8 yaşındaki kızı Hifa İkra Şengüler’in ölümü kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, istismar sanığı baba Ayhan Şengüler’in cenazeye katılımı mahkeme kararıyla engellendi.

Avukatın Sesi İnisiyatifi, istismar sanığı babanın cenaze törenlerine katılımının engellenmesi için verilen kararı şöyle duyurdu:

"Basına ve Halkımıza.

İstismar Sanığı Babanın cenazeye katılımının engellenmesi yönünde tedbir kararı aldık.

Kurana Hizmet Vakfı yöneticisi tarafından istismara uğrayan ve ‘’Ölüm tehditleri alıyorum, eğer ölürsem bu intihar değildir’’ diyen Fatma Nur Ç. ve İkra Ş’nin otopsi işlemleri akşam saatlerinde tamamlandı.

İnisiyatif olarak, şüpheli ölüm haberini aldığımız andan itibaren adliyede ve adli tıp süreçlerinde, istismar sanığı babanın cenazeye katılımının engellenmesi için yasal girişimlerde bulunduk.

Başvurumuzun ardından Bakırköy 12. Aile Mahkemesi, talebimiz doğrultusunda istismar sanığı babanın ‘’Cenazeye Katılımının Engellenmesi’’ yönünde karar vermiştir. İlgili karar, görevli ve yetkili kamu kurumlarına bildirilmiştir.

Kararın uygulanmaması ihtimali veya herhangi bir ihmal sonucu yaşanabilecek olumsuzluklardan İstanbul Emniyeti sorumludur. Halkımıza duyurulur.

Avukatın Sesi İnisiyatifi"