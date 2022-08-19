Bakırköy Adliyesi karşısındaki noter önünde bıçaklı kavga

19 Ağustos 2022 Cuma, 11:26

Bakırköy Adalet Adliyesi karşısındaki Bakırköy 40'ıncı Noterliği önünde sabah saatlerinde daire satışı için geldikleri öğrenilen iki kişi arasında kavga çıktı. Daire satışı konusunda anlaşmaya varamayınca daire satıcısının alıcıyı kalça ve bacağından 4 kez bıçakladığı öğrenildi.

Olay sonrası polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.