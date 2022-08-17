Müşteriler ile esnafın 'telefon' kavgası: 3 yaralı
Şanlıurfa'da, pasajda cep telefonu satan esnaf ile müşteriler arasında çıkan tekme- tokat ve sopalı kavgada, 3 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sarayönü Caddesi'ndeki pasajda, 17 Ağustos Çarşamba sabah saatlerinde, cep telefonu satan esnafla müşteriler arasında telefon satışı nedeniyle tartışma çıktı.
SOPALARLA SALDIRDILAR
Pasajda başlayıp, dışarı taşan kavgada taraflar, birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. 3 kişinin yaralandığı kavga, ihbar üzerine adrese gelen polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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