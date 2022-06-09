Bakırköy Adliyesi önünde çıkan arbedede 12 gözaltı
Bakırköy Adalet Sarayı'nda görülen davanın duruşması sonrası izinsiz pankart açmak isteyen gruba polis müdahale ederek, 12 kişiyi gözaltına aldı.
İkitelli’de geçen yıl Eren Yılmaz'ı silahlı saldırıda yaralayan, uyuşturucu çetesi üyesi oldukları iddia edilen 3 sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı davanın görülmesine Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Duruşma sonrası müşteki Eren Yılmaz ve yanındakiler adliye önünde izinsiz pankart açıp açıklama yapmak istedi.
Dağılmaları yönünde yapılan uyarıya rağmen eylemi sürdürmek isteyen gruba çevik kuvvet polisleri müdahale etti.
Gruptan 12 kişi gözaltına alındı.
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