Bakırköy Adliyesi önünde çıkan arbedede 12 gözaltı

09 Haziran 2022 Perşembe, 17:43

İkitelli’de geçen yıl Eren Yılmaz'ı silahlı saldırıda yaralayan, uyuşturucu çetesi üyesi oldukları iddia edilen 3 sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı davanın görülmesine Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşma sonrası müşteki Eren Yılmaz ve yanındakiler adliye önünde izinsiz pankart açıp açıklama yapmak istedi.

Dağılmaları yönünde yapılan uyarıya rağmen eylemi sürdürmek isteyen gruba çevik kuvvet polisleri müdahale etti.

Gruptan 12 kişi gözaltına alındı.

