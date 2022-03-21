Bakırköy Adliyesi'nde intihar!

Bakırköy Adliyesi'nde öğle saatlerinde bir intihar girişimi yaşandı. İntihar girişiminde bulunan kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

DHA
21 Mart 2022 Pazartesi, 17:14
Bakırköy Adliyesi'nde intihar!
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Bakırköy Adliyesi'nde 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti. Bakırköy Adliyesi'nde saat 16.20 sıralarında bir erkek, 5. kattan atladı. 

HAYATINI KAYBETTİ

Olay nedeniyle, adliyenin giriş katı kapatıldı. Yapılan incelemede atlayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...



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