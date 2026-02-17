Bakırköy Belediyesi'nin eski Başkan Yardımcısı Mustafa Harputluoğlu hayatını kaybetti

Bakırköy Belediyesi eski dönem Başkan Yardımcısı Mustafa Harputluoğlu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Harputluoğlu’nun hayatını kaybetmesi Bakırköy’de ve siyaset camiasında üzüntüyle karşılandı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Edinilen bilgilere göre Mustafa Harputluoğlu’nun cenazesi, 18 Şubat Çarşamba günü öğle namazına müteakip Ataköy 5. Kısım Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

MUSTAFA HARPUTLUOĞLU KİMDİR?

İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi Mezunları Derneği Genel Başkanı da olan Mustafa Harputluoğlu'nun kariyeri şu şekilde:

1994-1996 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ODASI BAŞKAN YARDIMCILIĞI,

1994-1996 İstanbul Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu GENEL SEKRETERLİĞİ,

1996-1998 İstanbul Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) BAŞKAN YARDIMCILIĞI görevleri yaptı.

1999-2005 Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği BAKIRKÖY ŞUBE BAŞKANLIĞI,

1999-2001 İstanbul Dernek Şubeleri KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI,

Mali Müşavirler Birliği Genel Merkez Onur Kurulu Üyeliği ve Bakırköy Şubesi Onur Kurulu Başkanlığı görevlerini yaptı.

Siyasi olarak; 2014-2019 dönemi CHP önseçimle Bakırköy Belediye Meclis Üyesi seçildi. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcılığı ve Bakırköy Belediyesi Meclisi Bütçe Plan Komisyonu Başkanlığı ve Denetim Kurulu Başkanlığı görevleri yaptı.