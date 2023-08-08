Bakırköy Botanik Parkı'nda hayvanları öldüren ilgisizlik

Yayınlanma: 08.08.2023 - 12:57

Güncelleme: 08.08.2023 - 12:57

Bakırköy Belediyesi'nin 2013 yılında 96 bin metrekarelik alanda hizmete açtığı botanik parkı D-100 karayolunun hemen yanında yer alıyor.

Ulaşımının kolay olması nedeniyle yurttaşların uğrak yeri olan parkta, son günlerde ziyaretçilerinin gördükleri manzara ilgisizliğin boyutunu gözler önüne seriyor.

Parkta ilk dikkati çeken şey her yana yayılan pis koku oluyor. Bunun nedeni ise tuvaletlerin kapalı olması. Kuytu köşelerden ağaç diplerinden gelen pis koku insanları rahatsız ediyor.

Botanik parkındaki hayvanların durumu içe görenlerin içini acıtıyor. Hayatta kalabilmeyi başaran birkaç ördek ve kaplumbağa çöplerin kıyısında biriktiği gölette, ölü hayvanlar arasında yaşama tutunmaya çalışıyor.