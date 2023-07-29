Bakırköy sahil yolunda, 3 araca çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Yayınlanma: 29.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 29.07.2023 - 07:39

Bakırköy'de Kennedy Caddesinde saat 02.30 sıralarında 34 ETH 52 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, Eminönü istikametinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarında park halinde olan 34 COT 750 plakalı otomobil ve diğer 2 araca çarpıp takla attı. Bu sırada, 34 COT 750 plakalı otomobillerinde hareket etmek için hazırlık yapan 3 kişi, çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde hafif şekilde yaralandı. Takla atan otomobilin sürücüsü ise bulunduğu yerde sıkıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören çevredeki yurttaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, park halindeki otomobillerinin içinde hafif şekilde yaralanan 3 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan otomobiller çekiciler yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza sırasında park halindeki otomobili hasar gören Esin Yanbakan, "Ben yürüyüş yapıyordum. Bir dumanlar gördüm, dua ettim 'Allahım inşallah benim arabama bir şey olmamıştır' diye. Bir araç buraya çok hızlı bir şekilde giriş yapmış. Arkamda park halindeki bir araca çarpıp takla atarak benim arabama da vurmuş ben geldiğimde gördüm. Yaralılar var bir tanesi ağır galiba" dedi.