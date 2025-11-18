Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Çeteler sosyal medyada tarife yayınlıyor' haberi üzerine resen soruşturma başlattı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.11.2025 00:33:00
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yazılı ve görsel basında yer alan “Çeteler sosyal medyada tarife yayınlıyor” haberini incelemek üzere resen soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Organize ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerine, ilgili hesap ve içeriklerin tespiti ile suç unsuru taşıyan paylaşımlara işlem yapılması talimatı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Yazılı ve görsel basında 'Çeteler sosyal medyada tarife yayınlıyor' şeklinde yer verilen haber içeriği üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine ilgili sosyal medya hesaplarının ve içeriklerinin tespitiyle, suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin işlem yoluna gidilmesi konusunda talimat verilmiştir. " denildi. 

