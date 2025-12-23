Bakırköy'deki Ünsal Bahçeci cinayetinde yeni gelişme: 7 kişi tutuklandı

Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi’nde 7 Aralık günü saat 09.00 sıralarında Bakırköy istikametinde seyir halinde olan 34 NTZ 242 plakalı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Açılan ateş sonucu sürücü Ünsal Bahçeci ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırılan Bahçeci’nin sol koltuk altından 2 kurşunla vurulduğu belirlendi.

Bahçeci, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahçeci'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptıkları çalışmada 3 adet boş kovan buldu.

TALİMAT YURDIŞINDAN

Cinayet Büro Ekipleri suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen şüphelilere olay talimatının yurtdışından geldiğini ve yurtdışına çıktıkları takdirde ödeme alacakları tespitlerine ulaştı.

Şüphelilere olayı söyleyen ve cinayeti koordine edenin de aralarında bulunduğu 12 kişi adliyeye sevk edildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Son olarak, operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.