Bakırköy halkı, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşayacak

Bakırköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı için dolu dolu bir program hazırladı. Gün boyunca sürecek program, sergilerden yürüyüşlere, konserlerden söyleşilere kadar pek çok farklı etkinliği kapsıyor.

Program akışı şöyle:

13.00 - BASAD - Basında 30 Ağustos Zaferi Sergisi açılacak. (Yeşilköy Sanat Evi ve Kent Müzesi)

17.30 - Zafer Yürüyüşü, Ebuzziya Caddesi’nden başlayarak Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’na ulaşacak.

18.00 - İBB Bando gösterisi sahnelenecek.

18.45 - DJ performansı gerçekleşecek.

20.00 - Sevilen sanatçı Ozbi konser verecek.

21.15 - Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu konuşma yapacak.

21.30 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan sahneye çıkarak günün anlam ve önemine dair konuşmasını gerçekleştirecek.

21.45 - Gece, ünlü sanatçı Ceylan Ertem konseriyle son bulacak.

Bakırköy halkı, Cumhuriyet Meydanı’nda buluşarak 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşayacak.