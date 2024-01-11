Yayınlanma: 11.01.2024 - 15:18

Güncelleme: 11.01.2024 - 15:18

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı’nın ne zaman hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Peki, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı ne zaman açılacak? Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı durakları...

BAKIRKÖY-KİRAZLI METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı’nın şubat ayı sonunda İstanbullulara hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, İstanbul’da ‘Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Türkiye genelinde 12 ilde işletme altındaki yaklaşık 922 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 395,3 kilometresinin bakanlık tarafından yapıldığını ifade ederek, ülke genelinde 9 projede şuanda toplam 101,5 km uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunduğunu belirtti.

BAKIRKÖY-KİRAZLI METRO HATTI DURAKLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın 8,4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 7 istasyonu bulunduğunu belirterek, bu durakların Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı olarak sıralandığını söyledi.