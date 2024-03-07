Üsküdar - Çekmeköy metro hattı seferleri neden durdu? Üsküdar - Çekmeköy metro hattı ne zaman açılacak?

Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'ndaki seferler durduruldu. Metro istasyonlarına gelen yolcular kalabalık nedeniyle ilerlemekte güçlük geçti. Peki, Üsküdar - Çekmeköy metro hattı seferleri neden durdu? Üsküdar - Çekmeköy metro hattı ne zaman açılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 09:46
Üsküdar - Çekmeköy metro hattı seferleri neden durdu? Üsküdar - Çekmeköy metro hattı ne zaman açılacak?
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Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda seferlerin durdurulduğu açıklandı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Peki, Üsküdar - Çekmeköy metro hattı seferleri neden durdu? Üsküdar - Çekmeköy metro hattı ne zaman açılacak?

ÜSKÜDAR - ÇEKMEKÖY METRO HATTI SEFERLERİ NEDEN DURDURULDU?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Seferlerin durdurulması nedeniyle metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluştu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi. Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendirdi.


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