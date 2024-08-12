Bakırköy’de denize giren kişi boğuldu

İstanbul Bakırköy'de gece denize giren kişinin cansız bedeni dalgıçlar tarafından bulundu.

AA
Yayınlanma: 12.08.2024 - 11:24
Bakırköy’de denize giren kişi boğuldu
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Bakırköy Yeşilköy sahilinde saat 04.00 sıralarında denize girdiği belirtilen Veysi Batan'a (25), sabah yakınları telefonla ulaşamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Polisi ve itfaiye ekipleri, Batan'ın "yüzmeye gidiyorum" dediği noktada arama çalışması başlattı.

Dalgıçların yaptığı aramada Veysi Batan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan cenaze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


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