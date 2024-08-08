Piknikte facia: 2’si çocuk 4 kişi boğuldu, 1 kişi aranıyor

Muş’ta baraj gölüne giren çocuk ile onu kurtarmaya çalışan 3 kişi suda boğularak hayatını kaybederken, kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 19:13
Piknikte facia: 2’si çocuk 4 kişi boğuldu, 1 kişi aranıyor
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Alınan bilgiye göre, Bostankent köyünde ikamet eden Karakaya ailesi, piknik için Alpaslan-1 Baraj Gölü’ne gitti. 

Göle giren Rabia Karakaya (13) boğulma tehlikesi geçirince diğer aile fertleri kurtarmak için suya girdi. 

Göle giren Yasin (18), Edanur (20) ve Fatma Karakaya (22) ile Eylül Tekin (15) de kısa sürede suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri ve bölgedekilerin yaptığı çalışmalar sonucunda Rabia, Yasin ve Edanur Karakaya ile Eylül Tekin’in cansız bedenleri bulundu. 

Suda boğulanların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Suda kaybolan Fatma Karakaya’yı arama çalışmaları ise devam ediyor.


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