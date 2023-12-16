Bakırköy'de sağanak yağış... Cadde göle döndü, araçlar mahsur kaldı!
Bakırköy'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Florya Caddesi sular altında kaldı. İki araç caddede mahsur kaldı. İSKİ ekipleri yağmur suyunu tahliye çalışması başlattı.
İstanbul’da yer yer etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bakırköy'deki Florya caddesi göle döndü.
İlerlemeye çalışan bir otomobil ile bir minibüs caddede mahsur kaldı. Bazı otomobil sürücüleri caddeden geçmekte zorlandı; bazı sürücüler ise yolunu değiştirdi.
İSKİ ekipleri yağmur suyunu tahliye etme çalışması başlattı.
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