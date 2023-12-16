Bakırköy'de sağanak yağış... Cadde göle döndü, araçlar mahsur kaldı!

Yayınlanma: 16.12.2023 - 13:40

Güncelleme: 16.12.2023 - 13:40

İstanbul’da yer yer etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bakırköy'deki Florya caddesi göle döndü.

İlerlemeye çalışan bir otomobil ile bir minibüs caddede mahsur kaldı. Bazı otomobil sürücüleri caddeden geçmekte zorlandı; bazı sürücüler ise yolunu değiştirdi.

İSKİ ekipleri yağmur suyunu tahliye etme çalışması başlattı.