İSKİ açıkladı: Sağanak yağış öncesi İstanbul baraj doluluk oranı! 15 Aralık 2023 İstanbul barajlarında son durum...
İSKİ tarafından her gün baraj doluluk oranları güncelleniyor. İstanbul'da son birkaç gündür yağış olmaması nedeniyle baraj doluluk oranları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta sonundan itibaren etkili olan yağışların ardından İSKİ son verileri açıkladı. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? 15 Aralık 2023 İstanbul'da barajlardaki su oranı ne kadar? Baraj doluluk oranı yüzde kaç arttı?
Kurak günler geçiren mega kent İstanbul’da geçtiğimiz hafta da etkili olan sağanak yağış barajlara can suyu oldu. İSKİ’nin son verilerine göre doluluk oranında artış yaşanan barajlardaki genel durum yüzleri güldürdü. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı geçti.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE?
İstanbul'da 15 Aralık 2023 günü baraj doluluk oranı 40,57'ye ulaştı. 2022 yılında aynı tarihte bu oran 34,37 olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul’a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Alibey Barajı da yağıştan olumlu etkilendi. Bu barajdaki doluluk oranı ise iki hafta içinde yüzde 38.59’dan yüzde 51,4 seviyesine ulaştı.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
İstanbul'da hafta sonu sağanak yağış bekleniyor. Sağanak yağış öncesi barajlarda son durum şöyle:
Ömerli Barajı: %65,83
Darlık Barajı: %58,22
Elmalı Barajı: %87,12
Terkos Barajı: %24,93
Alibey Barajı: %51,4
Büyükçekmece Barajı: %25,73
Sazlıdere Barajı: %22,7
Istrancalar Barajı: %29,1
Kazandere Barajı: %11,71
Pabuçdere Barajı: %10,66