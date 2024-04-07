Bakırköy’de sosyete pazarını birbirine katan iki kadın adliyeye sevk edildi

Bakırköy’de bir semt pazarında hırsızlık yaparken yakalanınca "bomba var" diye bağırıp ortalığı birbirine katan 2 kadın, adliyeye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 07.04.2024 - 13:22
Bakırköy’de sosyete pazarını birbirine katan iki kadın adliyeye sevk edildi
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Bakırköy’de cumartesi günleri kurulan semt pazarında dün yaşanan olayda şüpheli kadınlar hırsızlık yaparken yakalanmış, ardından "bomba var" diye bağırarak ortalığı birbirine katmıştı.

Bayram nedeniyle yoğun olan pazarda bir anda büyük panik yaşanmış, kaçarken yere düşenler olmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri pazarı boşaltmış, şüpheli M.G., İ.P. ile yaşı küçük G.P. ve E.N.A.’yı olay yerinde yakalayarak gözaltına almıştı.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan M.G. ve İ.P. adliyeye sevk edildi.


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