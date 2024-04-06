Bakırköy Cumartesi Pazarı'nda 'bomba ihbarı' paniği! Yurttaşlar birbirini ezerek kaçmaya çalıştı...

Bakırköy Cumartesi Pazarı'nda hırsızlık yapan şahıs yakalanınca “bomba var” diye bağırdı, halk birbirini ezmeye çalışarak kaçıştı. O anlar kameralara yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 14:39
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İstanbul Bakırköy'de sosyete pazarı olarak bilinen 'Cumartesi Pazarı'nda bomba ihbarı yapıldı. Binlerce kişinin kaçıştığı anlar kameraya yansıdı. 

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

'HIRSIZLIK' İDDİASI

İddiaya göre hırsızlık yapan bir şahıs, yakalanınca ‘bomba var’ diye bağırdı, yurttaşlar da panikle kaçmaya çalıştı.

O anlar kameralara da yansıdı.


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