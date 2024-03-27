CHP Bakırköy Adayı Ovalıoğlu'ndan gazetemize ziyaret

Yayınlanma: 27.03.2024 - 16:01

Güncelleme: 27.03.2024 - 16:51

Yerel seçime günler kala belediye başkan adayları saha çalışmalarını sürdürüyor.

CHP Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ayşegül Ovalıoğlu bugün gazetemizi Şişli’deki binasında ziyaret etti.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Genel Yayın Koordinatörü Hakan Akarsu, Gazetemiz Yazarı Özlem Yüzak ve Arif Kızılyalın ve Haber Müdürü Can Uğur ile görüşme gerçekleştiren Ovalıoğlu, seçime giden son düzlükte Bakırköy’deki gelişmeleri aktardı.

"HEDEF REKOR OY"

Bakırköy’de rekor bir oy almayı hedeflediğini belirten Ovalıoğlu, uzun yıllardır Bakırköy’de yaşayan ve çalışan biri olarak semtin sorunlarını iyi bildiğini belirtti.

Mesleği beyin cerrahlığı olan, aynı zamanda akademisyenlik görevini sürdüren Ovalıoğlu, “çok sevdiği” mesleğine ara vererek siyasette sorumluluk almasının nedeni olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu kötü koşulları gösterdi. Ovalıoğlu, öğrencileri ve Türkiye’nin yetiştirdiği doktorların beyin göçü ile yurtdışına gitmesinin kendisini üzdüğünü belirtti.

BAKIRKÖY'ÜN İLK KADIN BAŞKANI OLACAK!

Siyasette ve mesleki alanında kadın oranının az olduğunun altını çizen Ovalıoğlu ortaya koyacağı çalışmalar ile bir kadın atılımına öncülük etmek istediğini söyledi.

Bakırköy’ün deprem riski yüksek bir bölge olduğunun altını çizen Ovalıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarına öncelik verileceğini bunun yanında öğrenciler ve yaş almış bireylerin toplumsal ve ekonomik sorunlarına belediyenin çözüm üreteceğini iletti.

Ovalıoğlu, seçilmesi halinde Bakırköy’ün tarihteki ilk kadın belediye başkanı olacak.