CHP Bakırköy Adayı Ayşegül Ovalıoğlu Cumhuriyet TV'de! "Bakırköy benim evim evime sahip çıkıyorum"

Yayınlanma: 27.03.2024 - 17:27

Güncelleme: 27.03.2024 - 17:51

Yerel seçimlere bir haftadan az süre kala belediye başkan adayları seçim kampanyalarının sonuna geldi. CHP’nin Bakırköy’den belediye başkan adayı olan Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Cumhuriyet TV’ye açıklamalarda bulundu.

İstanbul doğumlu, 48 yaşındaki Ayşegül Ovalıoğlu’nun asıl mesleği beyin cerrahlığı. Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi’nden mezun olan Ovalıoğlu, meslek hayatına Bakırköy’de başladı. Daha sonra Harvard Tıp Fakültesi’nde akademik çalışmalarda bulunan Ovalıoğlu TÜBİTAK tarafından ödüllendirildi. Ovalıoğlu seçilmesi halinde Bakırköy’ün ilk kadın belediye başkanı olacak.

"SİYASETTE KADIN TEMSİLİ ARTMALI"

Siyasete girme nedeninin mesleği de dahil hayatının her alanında siyasetten etkilenmesi olduğunu söyleyen Ovalıoğlu, toplumsal cinsiyet eşitliğine inandığını ve kadınların siyasette yer alması gerektiğini ifade etti.

“Kendi mesleğim de erkek egemen bir branş” diyen Ovalıoğlu, şöyle devam etti:

“Kadın beyin cerrahlarının sayısı dünyada da ülkemizde de yüzde 5 buçuk civarında. Mesleğin zorluğundan da kaynaklı erkekler tarafından tercih edilip kadınlar açısından zor olacağı düşünülen bir alan. Orada bir noktaya geldik. Bir akademisyen de olarak çalıştığım sürede kadın asistan sayısı oldukça arttı. Rol model oluşturmak çok önemli. Siyaset de doktorluk gibi insan hayatına dokunan bir alan. Bu yüzden erkek egemen düşünülmemeli, kadınların temsiliyeti çok olmalı.”

DOKTORLARIN BEYİN GÖÇÜ DURMUYOR!

Bir doktor ve akademisyen olarak öğrencilerinin ve Türkiye genelindeki doktorların beyin göçü ile ülkeyi terk etmesinin kendisini üzdüğünü belirten Ovalıoğlu, “Benim siyasete girmemdeki en önemli etkenlerden biri beyin göçü. Ben eğitim hayatım boyunca en iyi olmak için uğraştım ve çok çalıştım. Zürih Üniversitesi’nde mikro cerrahi eğitimi aldım, Avrupa’da çeşitli kentlerde eğitim kursları aldım, Harvard’da iki yılı aşkın süre akademik çalışmalar yaptım. Bilgi ve görgümü arttırdıktan sonra ülkeme döndüm ve hizmet etmeye devam ediyorum.

Uzun süren eğitim ve asistanlık sürecinden sonra asistan arkadaşlarımız içinde bulunduğu koşullar nedeniyle yurt dışında alternatif arıyorlar. Eline bıçak verip ameliyat yapmayı öğrettiğimiz asistanlarımız ne yazık ki gidiyor çünkü burada gelecek göremiyorlar. Vatanı en çok seven görevini en iyi yapandır ama görevini iyi yapan gençleri tutamıyoruz. Bu nedenle siyasette söz sahibi olmak istedim” dedi.

"DEPREM STRATEJİ PLANI HAZIRLAYACAĞIZ"

Uzun yıllardır Bakırköy’de yaşayan Ovalıoğlu “Bakırköy benim evim, ben evime sahip çıkıyorum” dedi ve deprem riskine dikkat çekti.

Bakırköy’de bir deprem strateji planı hazırlanacağını belirten Ovalıoğlu, kentsel dönüşüme ilişkin projelerini şu sözlerle anlattı:

“1999 depreminden sonra 16 bin civarındaki yapı stoğunun çoğu yenilenmemiş. Toplam yapı stoğunun yüzde 50’si zarar görebilir. Huzurlu ve modern bir Bakırköy’ü inşa edeceğiz. Mahallelerimizde kentsel dönüşüm danışma ofisleri olacak.

Yurttaşların mali anlamda çekinceleri var. Onların hak kayıplarına müsade etmeden hukuksal ve finansal anlamda desteklerimiz olmalı. Proje tasdik aşamalarında zamanları kısaltıp yurttaşın işini kolaylaştırmalıyız. Mülk sahibi ile müteahhitlerin ya da kendi iştiraklerimizin arasında uzlaştırıcı olacağız. İBB’nin kentsel dönüşümde dar gelirleye verdiği destekler de işimizi kolaylaştıracak. Tahliye koridoru olarak düşündüğümüz alanlardaki riskli binalara öncelik vereceğiz.”

"YAŞLILIK HEKİMLİĞİ MERKEZİ KURULACAK"

Gençlere ve yaş almış bireylere yönelik sosyal belediyecilik anlayışının sürdürüleceğini aktaran Ovalıoğlu, “Bakırköy’de okul oranı fazla dolayısıyla gençlerin uğrak yeri. Gençler tüm ihtiyaçlarını Bakırköy’de karşılayabilsinler istiyoruz. Var olan yurt kapasitemizi arttıracağız ve daha verimli hale getireceğiz. 13 kilometreye yakın sahil şeridimiz var, kişi başına düşen yeşil alanımız İstanbul ortalamasının üç katı. Sahil şeridinde işgallerin önüne geçip kesintisiz hale getireceğiz. Orada triatlon müsabakaları, su sporları festivali yapmayı planlıyoruz.

İleri yaş nüfusumuz Bakırköy’de kalmayı istiyor. Dar gelirli ve emekli için pazar yardımı vereceğiz. Evlerinde sağlık, tamirat gibi ihtiyaçları olursa yine belediyeden destek alacaklar. Evde bakım hizmeti ve sağlık hizmetine önem veriyoruz. Bir Geriatri (Yaşlılık hekimliği) merkezi kuracağız. Yaş almış komşularımız servisler ile bu merkeze ulaşacak” ifadelerini kullandı.

BAKIRKÖY'DE HANGİ PROJELER HAYATA GEÇECEK?

“Sosyal belediyecilik konusunda Türkiye’ye örnek uygulamaları getireceğiz” diyen Ovalıoğlu, “Bakırköy İstihdam Ofisi ile iş arayanlar ile işverenler arasında köprü olacağız. Kentimizde 10 adet kreş var ancak yeterli gelmiyor. Kreş sayısını artıracağız. Sivil toplum kuruluşlarımıza ortak mekan kullanımı ve lojistik destek sağlayacağız. İBB Kent lokantası ve Mini Beltur’lar ve her mahalleye bir halk ekmek büfesi açarak uygun fiyata beslenme imkanı sunacağız. Bakırköy belediyesi sosyal tesisleri kurarak, komşularımıza nezih ortamda, uygun fiyatlı hizmet sunacağız" dedi.