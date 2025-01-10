Başakşehir'de su borusu patladı: Cadde göle döndü, iş yerini su bastı!
Başakşehir'de gece saatlerinde İSKİ'ye ait ana isale hattı borusunda patlama meydana geldi. Hattın patlaması sonrası akan basınçlı su bir sitenin duvarını kırdı. Cadde sular altında kaldı.
Başak Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde dün saat 22.30 sıralarında yer altında bulunan İSKİ'ye ait ana isale hattındaki su borusunda gece saatlerinde patlama yaşandı.
CADDE GÖLE DÖNDÜ
Patlamayla sızan basınçlı temiz su nedeniyle bir sitenin duvarı kırıldı. Akan sular nedeni ile cadde göle dönerken, ihbar üzerine olay yerine İSKİ ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler su akışını kestikten sonra çalışmalara başladı. Caddede bulunan bir iş yerini de su bastı. Belediye çalışanları cadde üzerinde biriken çamurları temizlerken patlayan su borusunu tamir çalışmaları da başladı.
Etiketler: #Başakşehir
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