Başakşehir'de su borusu patladı: Cadde göle döndü, iş yerini su bastı!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 10:58

Güncelleme: 10.01.2025 - 11:30

Başak Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde dün saat 22.30 sıralarında yer altında bulunan İSKİ'ye ait ana isale hattındaki su borusunda gece saatlerinde patlama yaşandı.

CADDE GÖLE DÖNDÜ

Patlamayla sızan basınçlı temiz su nedeniyle bir sitenin duvarı kırıldı. Akan sular nedeni ile cadde göle dönerken, ihbar üzerine olay yerine İSKİ ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler su akışını kestikten sonra çalışmalara başladı. Caddede bulunan bir iş yerini de su bastı. Belediye çalışanları cadde üzerinde biriken çamurları temizlerken patlayan su borusunu tamir çalışmaları da başladı.