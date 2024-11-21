Su borusu patladı, çıkan suyla araçlarını yıkadılar

Yayınlanma: 21.11.2024 - 10:02

Güncelleme: 21.11.2024 - 10:26

Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde meydana geldi.

ARAÇLARINI YIKADILAR

Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan su borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlayan borudan metrelerce havaya fışkıran su yola ve sokağa yayıldı. Bazı yurttaşlar krizi fırsata çevirerek tazyikli suyun altında araçlarını yıkadı.

Suyun altında aracını yıkayan bir yurttaş '‘Üzeri tozlanmış onu yıkadım” dedi.