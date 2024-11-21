Su borusu patladı, çıkan suyla araçlarını yıkadılar
İstanbul Eyüpsultan’da sabahın erken saatlerinde sokak ortasında bulunan su borusu patladı. Krizi fırsata çeviren bazı yurttaşlar, borunun patlaması sonucu ortaya çıkan tazyikli suyun altında araçlarını yıkadı.
Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde meydana geldi.
ARAÇLARINI YIKADILAR
Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan su borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlayan borudan metrelerce havaya fışkıran su yola ve sokağa yayıldı. Bazı yurttaşlar krizi fırsata çevirerek tazyikli suyun altında araçlarını yıkadı.
Suyun altında aracını yıkayan bir yurttaş '‘Üzeri tozlanmış onu yıkadım” dedi.
Etiketler: #eyüpsultan #su borusu #patlama
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