Bursa'da su borusu patladı: Caddeler göle döndü

Bursa’da kazı çalışması yapan kepçe su borusunu patlattı. Cadde göle dönerken, görünmez kaza sonrası yetkililer harekete geçti.

Bursa'da su borusu patladı: Caddeler göle döndü
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İHA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 09:14

Bursa’nın Yıldırım ilçesi, Değirmenönü Mahallesi’nde, kazı çalışması yapan kepçe operatörü, kazı esnasında su borusunu patlattı.

Kaza sonrası, caddeler adete göle dönerken, bazı vatandaşlar caddenin karşısına geçmekte zorluk çekti.

İhbar sonrası olay yerine gelen BUSKİ ekipleri, su borusunu onarırken, sokakların göle döndüğü anlar vatandaş kamerasına yansıdı.


Etiketler: #Bursa

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