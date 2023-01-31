Bakırköy'de tekmeli yumruklu 'yol' kavgası!

İstanbul Bakirköy'de trafikte motosikletliyle otomobil sürücüsü arasında yaşanan 'yol verme' tartışmasından sonra kavga çıktı. Tekme ve yumrukların kullanıldığı o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 10:35
Bakırköy'de tekmeli yumruklu 'yol' kavgası!
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Ataköy Mahallesi'nde, önceki gün saat 14.30 sıralarında motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' yüzünden tartışma çıktı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışmanın büyümesiyle araçlarından inen sürücüler arasında kavga başladı. Kavgaya hem motosikletlinin hem de otomobil sürücüsünün arkadaşlarının karışması ile tekme ve yumruklar kullanıldı.

YURTTAŞLAR ZOR AYIRDI

Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu.

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


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