Bakırköy Marmaray'da 'TIR' faciası: Trafik tek yönlü kapatıldı

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 09:26

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 09:26

İstanbul Bakırköy'de dün akşam saat 22.30 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi Florya yönünde Abdulkadir Çolak yönetimindeki 34 NTU 44 plakalı ev eşyası yüklü TIR, Marmaray üst geçidine çarptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanları ile araçtan hafif yaralı olarak çıkan şoför, olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis, TIR kaldırılıncaya kadar yolu tek yönlü trafiğe kapattı.



