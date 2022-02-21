Bakırköy'deki banka soygunu şüphelisi tutuklandı
İstanbul Bakırköy'de girdiği banka şubesinde 25 bin liralık soygun yapan Mustafa U. tutuklandı. Şahsın evinde yapılan aramada güvenlik görevlisine ait silah, bir adet boncuk atar tabanca ve bankadan aldığı değerlendirilen 14 bin 500 lira ele geçirilmişti.
Olay, Zuhuratbaba Mahallesi'nde geçen Cuma günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Bankaya yüzü kapalı kapüşonlu ve sırt çantalı bir kişi geldi. Güvenlik görevlisi F. A.'nın yanına yaklaşarak belindeki silahı alan soyguncu, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Soyguncu ardından vezne kısmındaki görevlilerden 21 bin 550 lirayı gasbederek bankadan hızla uzaklaştı. Soygun ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek soygunu gerçekleştiren kişinin Mustafa U. olduğunu tespit etti. Ekipler Mustafa U.'nun evine operasyon düzenledi. Operasyonda Mustafa U. evde bulunamazken evde yapılan aramada, güvenlik görevlisine ait silah, bir adet boncuk atar tabanca ve bankadan aldığı değerlendirilen 14 bin 500 lira ele geçirildi.
Ekiplerin çalışmaları doğrultusunda Mustafa U. Avcılar'da üzerinde 3 bin 900 lira ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Mustafa U. adliyeye sevk edildi.
Bakırköy Adliyesi’nde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Mustafa U. "İşyerinde silahlı yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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