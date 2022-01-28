Bakırköy'ün köklü kurumu BASAD, tahliye ediliyor

28 Ocak 2022 Cuma, 18:00

İstanbul Bakırköy'de, 1908'den beri okul ve Bakırköy Halkevi olarak faaliyet gösteren tarihi konak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından boşaltılıyor. Tarihi yapının kütüphane olarak kullanacağı belirtildi.

19 yıldır bu binada faaliyette bulunan ve Üstün Asutay, Tarık Akan, Ayşen Gruda, Cem Karaca, Cihat Tamer, Ergun Köknar ve Erdoğan Sıcak’ın 1993’te kurduğu Bakırköylü Sanatçılar Derneği'ne (BASAD), Bakırköy Kaymakamlığı’nca yapılan tebligatla 2 Şubat 2022 Çarşamba 10.00’da binanın boşaltılması iletildi.

Gazetemize konuşan BASAD Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Gülek, Türk sinema ve tiyatrosuna birçok sanatçı kazandıran ve halihazırda birçok sanat dalında yüzlerce öğrenciye eğitim veren "sanatçı fabrikası" niteliğindeki binanın kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Tahliyenin gerçekleşmesi durumunda sertifikalı ve süreli eğitim programlarının yarıda kesileceğini, bünyesindeki öğretmen ve personelin de işsiz kalacağını ifade etti.

İlhan Gülek

Gülek, 29 Ocak Cumartesi 14.00’te BASAD'ta düzenlenecek basın açıklamasına destek vermeleri konusunda bütün Bakırköylülere, sanatçılara ve sanatseverlere çağrıda bulundu.