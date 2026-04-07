Bakkal, CHP'li isme dert yandı: 'Bizi gelir vergisine tabi tuttular, döndüremiyoruz'

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'nın Ceyhan ilçesi Kızıldere köyündeki bakkal esnafını ziyaret etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen Şevkin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uyguladığı vergi politikasının esnafı mağdur ettiğini belirterek, "Adana Ceyhan Kızıldere köyündeyiz. Tabi Mehmet Şimşek, buraları bilmez. 300 haneli köydeki 3 bakkal ağır vergi yükü nedeniyle kepenklerini indirmek zorunda kalacak" dedi.

"HER ŞEYİ VERGİYE TABİ TUTTULAR"

Köydeki 3 bakkal esnafından biri olan Kemal Seven, 45 yıllık bakkalını vergiler nedeniyle kapatmak zorunda kalacağını belirterek, şunları söyledi:



"Biz, 300-500 nüfuslu köylerde, 1 veya 2 veya 3 bakkal esnafı var. Bunlar geçimini zar zor sağlarken, şimdi bizi 40-50 bin lira gelir vergisine aldılar. Her ay muhasebeye bin 500 lira ver, vergilere ayrıca para yatır. Şimdi tek tek kapatmak zorundayız. Sizden ricam bunu Meclis'te dile getirin. 45 senedir buradayım, götürü usuldeydik, senelik vergimizi, harcımızı yatırıyorduk ama şimdi her ay muhasebeciye para veriyorum. Her ay vergi dairesine para yatırıyorum, bize yazık yani."



Evlerinin ve bakkal dükkanlarının kira olduğunu belirten Neşe Fedai ve Hüseyin Fedai çifti de Şevkin’e dert yandı.

Neşe Fedai, "Bakkal kira, evimiz kira. Eşim mağdur, ben sakatım. Her şeyi vergiye tabi tuttular. Yazar kasa ayrı bir sorun. Küçük esnafı tamamen bitirdiler. Allah sonumuzu hayretsin, böyle giderse darabaları indirmek zorunda kalacağız. Üniversitede bir çocuk okutuyorum, kaynımın, kaynanamın yardımıyla okutuyorum. Yoksa okutamam" dedi. Hüseyin Fedai de "Bir emekli maaşımız var. Geçinmeye çalışıyoruz ama yok! Zorlanıyoruz. Yapacak bir şey yok! Her tarafı sıkıntı" diye konuştu.



Diğer bakkal esnafı Halil Özbay da "Neredeyse kapatacağız dükkanları, yapamıyoruz. Bizi gelir vergisine tabi tuttular. 300 hanede 3 bakkal var. 3’ü de gelir vergisine tabi. Döndüremiyoruz, yapamıyoruz. Muhasebesi, bir sürü gideri var, vergisi çok zorluyor. Zaten yeni açtık açtığımıza da pişman olduk. Bu gidişle herhalde kapatacağız" diyerek sitem etti.