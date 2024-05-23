Bal arısının soktuğu şahıs komaya girdi
Malatya’da Akçadağ ilçesinde bal arasının soktuğu kişi komaya girdi.
Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Yukarı Örükçü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayısı bahçesinde çalışma yapan 54 yaşındaki Ahmet M.’yi çıktığı ağaçta bal arası soktu.
Bunun üzerine panikleyen şahıs ağaçtan düşerek yaralanırken çevredekilerin yardımıyla Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alerjik reaksiyona bağlı travma geçirdiği belirlenen Ahmet M. buradaki işlemlerinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.
Hastanede tedavisi süren şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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