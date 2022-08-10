Balat'ın çile yokuşu: 'Yakında bir can kaybı olacak'

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:48

Balat'ın en meşhur yokuşlardan biri olan Sancaktar Yokuşu her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası haline geldi. Ziyaretçiler, renkli binalar arasında fotoğraf çekilirken araçlar tarafından ezilme tehlikesi atlatıyor.

'GÜN AŞIRI KAZA OLUYOR'

Araçların dar ve dik yokuşu hızlanarak çıkmasından dolayı yayalar adeta kaçacak yer arıyor. Dik yokuşu çıkamayan bazı araçlar geri geri gelerek tehlikeyi arttırıyor. Mahallede yaşayanlar yokuşta gün aşırı kazaların gerçekleştiğini ve insanların yaralandığını ifade ediyor.

Mahalle sakinleri, 2020 yılının haziran ayında yokuşun trafiğe kapatılmasına yönelik dilekçe yazıp imza topladı. İBB ise mahalle halkına, 2021 yılının eylül ayında yokuşun trafiğe kapatılmasının mümkün olmadığını belirtti.

"İKİ GÜN ARAYLA KAZA OLDU"

Sancaktar yokuşunda oturan Fethiye Coşkun hafta sonu sokağın kalabalık olduğunu belirterek, "Araçlar yukarı çıkmak için hızlı şekilde yokuşa giriyor ve insanlara vuruyor. Çocuklar ve insanlar etrafa kaçıyor. Araba trafiğine kapatılıp sadece yaya geçişi olursa daha mantıklı olur. İki gün arayla kaza oldu. Dün motor devrildi geçtiğimiz pazar günü araba insanlara çarptı" dedi.

"YAKINDA CAN KAYBI OLACAK"

Yokuşun ziyaretçi akınına uğradığını belirten mahalle sakini Sefer Özgenrek, "Yoğun bir araç trafiği oluşuyor. Bu trafikten dolayı kazalar yaşanıyor. 2 yıl önce İBB'ye yazdık fakat bir sonuç alamadık, bu kazalardan çok sıkıldık. Buradan sürekli yokuşları çıkmaya çalışan araçlar dolayısıyla sürekli ses kirliliği oluyor, bundan dolayı evlerimizde duramıyoruz. Buranın araç trafiğine kapatılmasını, park yasağının olmasını veya trafik akışının tek yönlü verilmesini istiyoruz. Yakında bir can kaybı olacak" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR MAĞDUR OLUYOR"

Mahalle sakini Tahir Er, "Yokuşla ilgili imza topladık. Hiçbir fayda göremedik. Sürekli burada olan kazaları gerekli mercilere aktarıyoruz. Sürekli burayla ilgili projeler üretiyoruz deniliyor. Burası turistik bir bölge. Yukarıda 1881 yılında yapılmış tarihi bir binamız var. Oraya görmeye gelen Türkiye'nin ve Dünya'nın dört bir yanından gelen insanlarımız var. Buranın kaldırımları yok. Arabalar park ettiği için aşağıdan ve yukarıdan gelen araçlar buradaki insanları sıkıştırıyorlar. Araç yokuşun aşağısından geldiği zaman korna çalarak hızlı geliyor insanlar kaçışıyor. Çocuklar ve yaşlılar sürekli mağdur oluyor" dedi.

İBB yetkilileri, Sancaktar Yokuşu'nu tek şeride düşürdüklerini, ancak trafiğe kapatılmasının mümkün olmadığını bildirdi.