Balayında şüpheli ölüm: Yeni evli çift otel odasında hareketsiz halde bulundu

Balayını geçirmek için Nevşehir’in Ürgüp ilçesine gelen yeni evli çift, kaldıkları otel odasında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 14:53
Balayında şüpheli ölüm: Yeni evli çift otel odasında hareketsiz halde bulundu
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Edinilen bilgi ve iddiaya göre, olay Kapadokya'ya bağlı Ortahisar köyünde bulunan bir otelde meydana geldi. Mutlu (27) ve Kader (24) Akbaş çifti, balayını geçirmek için geçen pazar akşamı Kapadokya’ya geldi. Odaya gelen otel çalışanları, kapıyı açınca çiftin hareketsiz şekilde yattığını gördü.

İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede talihsiz çiftin yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak odada inceleme yaptı.

Mutlu-Kader çiftçinin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çiftin kesin ölüm sebeplerinin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ürgüp Cenaze kapadokya

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