Cumhuriyet gündeme getirdi, Diyanet'in 'evlilik yaşı'yla ilgili skandal yayını Meclis'e taşındı

Gazetemizde yayımlanan "Diyanet yayınında skandal ifadeler: 'Kız çocukları 9 yaşında evlenebilirler" başlıklı haber, Meclis gündemine taşındı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Diyanet Vakfı’nın yayımladığı, 2 ciltlik ‘İlmihal’ kitabında ‘9 yaşındaki kız çocuklarının evlendirilebileceği’ yazıyordu. Skandalı Meclis gündemine taşıyan isim HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit oldu.

Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlamasıyla istemiyle hazırladığı önergede, İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızının 6 yaşındayken evlendirilmesi ve yıllarca cinsel istismara uğramasına ilişkin skandal sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı ‘… Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir defa daha ısrarla belirtmek isteriz ki, İslam’a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz…’ denilmiştir" şeklindeki açıklamaya dikkat çekti.

KİTAPTAKİ 'ALT SINIR'LARI HATIRLATTI

Koçyiğit buna karşın Mütevelli heyeti başkanlığını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaptığı, Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan 2 ciltlik ‘İlmihal’ isimli kitabın ikinci cildinde "ergenliğe girmemiş çocukların evliliğine" ilişkin ifadelerin yer aldığı haberi hatırlatıp kitabın ilgili bölümünde “Ergenlik biyolojik bir olgunluğu ifade eder. Bu da insandan insana, bölgeden bölgeye göre değişir. Bu bakımdan herkes için sabit bir ergenlik yaşı belirlemek mümkün değildir. Bu sebeple İslâm hukukçuları ergenlik için genel duruma bakarak bir alt bir de üst sınır belirlemişlerdir. Bu iki sınır arasında kişi ne zaman biyolojik olarak ergen olursa o andan itibaren bâliğ sayılır. Alt sınırdan önce ergenlik iddiası dinlenmez. Üst sınıra ulaşan kimse de ergenliğe ulaşmasa bile bâliğ kabul edilir. Alt sınır kızlarda dokuz, erkeklerde on ikidir. Üst sınır ise Ebû Hanîfe’ye göre kızlarda on yedi, erkeklerde on sekiz, İmam Mâlik’e göre her iki cins için on sekiz, Ebû Yûsuf ve Muhammed’e göre yine her iki cins için on beştir” denildiğini belirtti.

Koçyiğit, "Kitabın evlenme başlığı altındaki ‘Buluğ Muhayyerliği’ kısmında ise ergenlik yaşına gelmeyen çocuğun velisi tarafından evlendirilebileceği ifade edilmiş ve babası, dedesi dışındaki kişilerin küçükken evlendirilmesi durumunda ergenlik dönemine girdiklerinde hâkime başvurabilecekleri belirtilmiştir. Ancak babası ve dedesi tarafından evlendirilen bir kişinin evliliğe itiraz etmeye hakkının olmadığı da açıklanmıştır" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK MI?

Koçyiğit, Oktay'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Cumhurbaşkanlığına bağlı Diyanet İşleri Başkanlığınca kurulan Diyanet Vakfı tarafından basılan ve çocuklarının 9 yaşında evlendirilebileceği, ergenliğe girmeden babası ve dedesi tarafından evlendirilen çocukların da boşanma haklarının olmadığı ifade edilen 2 ciltlik ‘İlmihal’ isimli kitap için ayrılan bütçe ne kadardır, Cumhurbaşkanlığınız bu kitabın baskı sürecine destek sunmuş mudur?