Baldız fetvasına yurttaşlardan sert tepki

24 Ekim 2021 Pazar, 21:02

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan “Fetvalar” kitabında, “Baldızıyla zina eden kişinin hanımı boş olur mu” sorusuna “Zina büyük günahlardan olmakla beraber eşlerden birinin zina etmesi, nikâhlarına zarar vermez” yanıtı verildi.

Gerekçe olarak da “Baldızla yapılan zinanın nikâhı sona erdirmemesi, baldızla olan evlenme yasağının ebedi değil geçici olmasından kaynaklanmaktadır” denildi. Kitabın 2015’te yapılan 3. baskısındaki 871. fetvada, “baldızla zina yapmanın nikâhı düşürmeyeceği” belirtildi.

Yurttaşlar bu fetvaya sert tepkiler göstererek eleştirilerini dile getirdiler.



