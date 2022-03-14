Balık avı yasağı başlıyor! Hangi balık türleri avlanılamayacak?
Ülke genelinde bazı balıkların av yasağı 15 Mart 2022 Salı günü başlıyor. Yasakla beraber sazan, yayın ve tatlı su kefali gibi balıkların avlanması yasaklanacak.
Türkiye'de yarın bazı balık türlerinin av yasağı başlıyor. 16 Haziran'a kadar sürecek olan yasağa ilişkin KAMADER Başkanı Engin Uztürk, kurallara uymayan yurttaşlara ağır cezaların uygulanacağını belirtti.
Türkiye’de; baraj, gölet ve akarsu gibi alanlarda bazı balık türlerinin avlanması 15 Mart Salı günü itibarıyla yasaklanacak. Kocaeli Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) Başkanı Engin Uztürk, amatör balıkçıları uyararak, başta sazan balığı ve diğer bazı balıkların av yasağının Marmara, Batı Karadeniz, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin bazı illerinde 15 Mart tarihi itibarı ile başladığını hatırlattı.
Uztürk; sazan, yayın, tatlı su kefali, kadife ve şiraz gibi balık türlerinin avlanılmasının 15 Mart Salı gününden başlayarak, 16 Haziran tarihine kadar yasak olduğunu belirtti. Ayrıca sudak ve tatlı su levreği gibi balıklar da Türkiye genelinde 15 Mart ile 30 Nisan tarihleri arasında avlanılmasının yasak olduğunu ifade etti.
YASAK TARİHLERİ İKLİM ŞARTLARINA GÖRE BELİRLENİYOR
Balık türlerinin av yasağının başlama tarihlerinin iklim şartlarına göre belirlendiğini söyleyen KAMADER Başkanı Engin Uztürk, “Yasakların tarihi Akdeniz ve Ege’nin bazı illerinde 1 Mart-31 Mayıs olarak belirlendi. Nispeten daha soğuk olan Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin çoğu ilinde bu tarihler 1 Nisan ve 30 Haziran arasında. Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş ve Van illerinde ise bu tarihler 15 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasında” dedi.
'KAYNAKLARIMIZ TÜKENİYOR'
Denetlemelerin düzenli olarak yapılması gerektiğinin altını çizen Uztürk, “Balıklar yavrulama yapabilmek için genelde derinliği az olan kıyı bölgelerini seçerler. Bu dönemlerde suyun yanlış kullanımı sonucunda su seviyesindeki ani düşme ve yükselmeler yeni doğmuş ya da doğacak milyonlarca balığın yok olmasına sebep oluyor. Özellikle sulama amaçlı gölet ve akarsularda bu sorun daha sık yaşanıyor. Kaynaklarımız her geçen gün azalıyor. Şu günlerde suyu çok ekonomik kullanmalıyız. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarımızın da düzenli bir şekilde denetimlerini yaparak, keyfi uygulamaların önüne geçmesi gerekiyor” dedi.
KURALLARA UYMAYANLARA AĞIR PARA CEZALARI VERİLECEK
Başkan Uztürk açıklamasında son olarak şu görüşlere yer verdi:
“Başta üyelerimiz olmak üzere, ulaşabildiğimiz tüm amatör balıkçılara yönelik, balık türlerinin korunması, yaşatılması ve bilinçli avcılık için bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Av yasağı ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içindeyiz. Yasaklara uyulması konusunun sıkı takipçisi olacağız. Her şeyi kurumlardan beklememek gerekiyor. Bu nedenle, amatör balıkçılarımızın söz konusu zaman, adet ve boy limitlerine uymalarını, uymayanları ise uyarmalarını bekliyoruz. Söz konusu yasağa uymayıp, avlananlara ağır para cezalarının verileceğini hatırlatmak istiyorum.”
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