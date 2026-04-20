Balık istifi gibi kaçak göçmen taşıyan organizatöre 181 bin TL trafik cezası

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 15 Nisan tarihinde Kırıkhan-Hassa yolu üzerinde takip neticesinde durdurulan minibüs içerisinde yapılan aramada, Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 8 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 1 organizatör yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, araç şoförüne trafik kural ihlallerinden 181 bin TL idari para cezası yazılarak araç trafikten men edildi. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler gerekli incelemeler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.