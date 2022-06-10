Balık tutan savcıyı yaralayan zanlı hakkında yakalama kararı
Kocaeli'de görev yapan savcıyı Üsküdar'da balık tutarken silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, 29 Mayıs'ta Üsküdar'da balık tutan savcı H.C, başına isabet eden tüfek saçmasıyla yaralandı. Savcı H.C, tedavi altına alınırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Çalışmalarda, ateş eden kişinin olay yeri yakınındaki yalıda yaşayan şüpheli Burak M olduğunu belirleyen ekipler, zanlının yalının camından ateş ettiğini tespit etti.
Bunun üzerine gözaltına alınan Burak M, Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Anadolu Adliyesi'nde nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Şüpheli Burak M'nin serbest bırakılması üzerine, savcılık karara itiraz etti.
İtirazında, şüphelinin suçlamayı kabul ettiğine yer verilerek atış yapılan mesafenin yakın olduğunu ve şüphelinin daha önce de bölgede balık tutanlarla husumet yaşadığı anlatıldı.
Tutuklama talebinin hakimlik tarafından reddedildiğini belirten savcılık itirazında, mevcut delil durumu dolayısıyla "basit yaralama" suçundan Burak M. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.
Talebi değerlendiren mahkeme, şüpheli Burak M. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
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