Balık tutarken ayıyla karşılaştılar: O anlar kamerada
Rize'nin Güneysu ilçesinde Süleyman Arıcı, arkadaşı Ümit Okul ile dere kenarında balık tutarken ayıyla karşılaştı. Bağırarak ayıyı kaçırmaya çalışan 2 arkadaşın panik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Güneysu ilçesinde balık tutmak için dere kenarına giden Süleyman Arıcı ve arkadaşı Ümit Okul, oltalarını atıp, beklemeye başladı. Derede balık tuttukları esnada derenin üst kısımda sesler duyan 2 arkadaş, balık avlamaya çalışan bir boz ayıyı fark etti.
Arkadaşların bağırarak kaçırmaya çalıştıkları ayı bir süre bekledikten sonra ormanlık alana girip, gözden kayboldu.
TELEFON İLE KAYDETTİLER
Balık avlarken karşılaştıkları ayıyı uzaklaştırmaya çalışan arkadaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde; Ümit Okul'un balık tutarken boz ayının derede gezindiği, 2 arkadaşın bağırarak ayıyı kaçırmaya çalıştığı anlar yer aldı.
Balık tutarken ayıyla karşılaştılar: O anları kameraya aldılar— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) June 12, 2024
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