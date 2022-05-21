Balık tutarken bulduğu top mermisiyle minibüse bindi

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:43

İstanbul'da B.O. isimli yurttaş, Büyükçekmece Gölü'nün Çatalca kıyısında balık tutarken top mermisi buldu. Top mermisini kağıda sarıp balık tutmaya geldiği kamyonetine koyan B.O. daha sonra top mermisini arkadaşlarına göstermek için minibüsle Esenyurt'a getirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri geldi. Yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen top mermisi yapılan incelemelerin ardından imha edilmek üzere bomba imha ekiplerince alındı.

B.O. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.