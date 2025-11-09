Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.11.2025 15:53:00
DHA
Balık tutarken oltaya takılmıştı: İstanbul'da denizde bulunan cesedin kimliği belli oldu!

Beyjız Paşabahçe açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu. Sahilde balık tutanların oltasına takılan ceset, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin Emrullah Şimşek'e (24) ait olduğu ve dün Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden atlayarak hayatına son verdiği öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde İstanbul Beykoz açıklarında meydana geldi.

Sahilde balık tutan yurttaşların oltasına ceset takıldı. Denizde hareketsiz halde bir kişi olduğunu gören yurttaşlar cesedin akıntıyla açıklara sürüklenmesini engellemek için müdahale etti.

Yurttaşlar ardından da durumu polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan ceset Sahil Güvenlik teknesine alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

 

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemi tamamlanan cesedin 24 yaşındaki Emrullah Şimşek'e ait olduğu belirlendi.

Dün saat 23.30 sıralarında motoruyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne giden Şimşek'in köprüden atlayarak hayatına son verdiği öğrenildi. 

