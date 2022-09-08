Balık tutmak için attığı ağlara takılıp boğularak yaşamını yitirdi

Düzce'de balık tutmak için Melen Çayı'na ağ atan 40 yaşındaki Turgay Taşkın, suya düşüp ağlara takılması sonucu boğularak hayatını kaybetti.

DHA
08 Eylül 2022 Perşembe, 23:33
Balık tutmak için attığı ağlara takılıp boğularak yaşamını yitirdi
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Olay, saat 21.30 sıralarında Akınlar Mahallesi Melen Çayı kenarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla balık tutmak için çayın kenarına gelen Turgay Taşkın, çaya ağ attığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Ağlara dolanan Turgay Taşkın, çayda sürüklenmeye başladı. Beraber balık tuttuğu arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Taşkın’ı sudan çıkardı.

Hastaneye kaldırılan Taşkın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


Düzce balık

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