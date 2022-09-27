Balık tutmak istediler, alev alan tekneden yüzerek kurtuldular
Bursa’nın Mudanya ilçesinde balık tutan baba ve oğlunun bulunduğu teknenin motorunun alev alev alırken alevler kısa sürede tüm tekneyi sardı. Teknede bulunan baba ve oğlu ise canlarını zor kurtararak kıyı çıktı.
Bursa'daki yangın, Mudanya ilçesi Uzunyalı mevkiinde bulunan Mağaralar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için denize açılan baba ve oğulun bulunduğu teknenin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek tekneyi sararken baba ve oğulu denize atladı. Kıyıya yüzerek kendi canlarını kurtarırken teknede alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. Alevleri görenler durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.
Ekipler olay yerine ulaştığında tekne tamamen yanarak kül oldu.Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.
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