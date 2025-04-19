Balık tutmaya gitti, cansız bedeni bulundu
Hatay’ın Arsuz ilçesinde balık tutmak için sahile giden 56 yaşındaki Bedri Ayyıldız, denizde hayatını kaybetti. Cansız bedeni 30 metre açıkta bulunan Ayyıldız’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde balık tutmak için sahile giden Bedri Ayyıldız'ın (56), denizde cansız bedeni bulundu.
Olay, gece saatlerinde ilçedeki Karaağaç Konarlı Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Bedri Ayyıldız, balık tutmak için oltasıyla deniz kenarına gitti. Bir süre sonra Ayyıldız'ın suda çırpınıp, gözden kaybolduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, yaklaşık 30 metre açıkta Bedri Ayyıldız'ın cansız bedenine ulaştı.
Cansız beden İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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