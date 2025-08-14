Balıkçı esnafından Zeydan Karalar’a özgürlük çağrısı: 'Hukuka yeniden inanmak istiyoruz'

Adana’nın Doğu Akdeniz’e kıyısı olan 3 ilçesinden biri Karataş’ta bugünlerde hüzün ve adalet çağrısı var. Karataşlı balıkçılar, tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın bir an önce özgürlüğüne kavuşup, görevine iade edilmesi isteğiyle teknelerine Zeydan Karalar’ın, balıkçılara destek verirken ve kendileriyle sohbet ederken çekilmiş fotoğraflarını astılar.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Başkan Zeydan Karalar’ın her yıl gerçekleştirdiği desteği deniz emekçilerine bu yıl da ulaştırdı. 120 balıkçıya fanya ve ip ağ hibe edildi. Bu yılki destek töreninde Zeydan Karalar’ın aralarında olmayışı nedeniyle büyük üzüntü hisseden balıkçı esnafı, adaletin yerini bulması ve Zeydan Karalar’ın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Zeydan Karalar’ın halkına ve ailesine kavuşacağına bütün kalpleriyle inandıklarını söyleyen balıkçı esnafı, özgürlüğüne kavuşup kendilerini ziyarete geleceği günü sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek, Zeydan Karalar’la birlikte çektirdikleri fotoğrafları büyük bir özlemle teknelerinin en güzel köşesine asıyor.

''HUKUKA YENİDEN İNANMAK İSTİYORUZ''

Adalete saygılı olduklarını ancak CHP’li belediye başkanları ile ilgili yaşanan sürecin adalete olan inançlarını sarstığını açıklayan balıkçı esnafı, hukuka yeniden güvenmek ve inanmak istediklerini bildirdi.

Zeydan Karalar’ın mert, dürüst ve Adana gibi bir başkan olduğunu söyleyen, bir yandan da denize açılmadan önce son hazırlıklarını yapan balıkçı esnafı, onun suçlu olduğuna en küçük bir ihtimal dahi vermediklerini vurgulayarak, başkanlarının yanında olmaya ve onu desteklemeye devam edeceklerini söylediler.

Zeydan Karalar’ın cezaevinde olmasına rağmen kendilerine destek verdiğini hatırlatan balıkçı esnafı, Zeydan Karalar ve tutuklanan diğer belediye başkanları için Adana’dan Silivri’ye Özgürlük Yürüyüşü başlatan gençlere de selam gönderdi.

''İLK SANİYELERDE BİLE YANIMIZDAYDI''

Öte yandan 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde yıkılan Sami Bey Apartmanı’nda ok sayıda yakınını kaybeden depremzede bir balıkçı, “Artık hiç inanmıyorum adalete. 6 Şubatta Sami Bey apartmanında ben bütün ailemi kaybettim. Zeydan Başkan depremde ilk saniyelerde bile yanımızdaydı, hakkını ödeyemeyiz onun. andan itibaren yanımızda oldu. Sami Bey apartmanının depremde yıkılmasıyla ilgili sorumluların adını, adresini veriyoruz, kırmızı bültenle aranıyorlar onları bulamıyorsunuz da suçsuz adamı içeri atıyorsunuz. Bizi adalete güvendirin, inandırın.” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.